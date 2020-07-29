"Севастополь" обыграл "Океан" в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. "Севастополь" со счетом 2:0 выиграл на выезде в Керчи у местного "Океана" в 22-м туре премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС). Мячи на счету Захара Тарасенко (23-я минута) и Виталия Мироненко (86, с пенальти).

Результаты других матчей тура: "Фаворит - ВД Кафа" - "Кызылташ" - 0:2; "Инкомспорт" - "ТСК-Таврия" - 2:2, "Крымтеплица" - "Евпатория" - 0:0.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 57 очков, далее следуют "Крымтеплица" (41), "Севастополь" (37), "ТСК-Таврия" (33), "Кызылташ" (31), "Океан" (18), "Инкомспорт" (15), "Фаворит - ВД Кафа" (14).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".