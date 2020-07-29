Свидлер сыграет с Карлсеном в полуфинале турнира Legends of Chess

ТАСС, 29 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет в полуфинале турнира по быстрым шахматам Legends of Chess с Анишем Гири, в другом полуфинале сойдутся еще один российский шахматист Петр Свидлер и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Турнир проходит в онлайн-режиме.

В среду завершился первый этап турнира, по итогам которого были определены участники полуфиналов. Матчи турнира состоят из четырех партий, если победитель не определяется досрочно. При равном счете после четырех партий проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

В среду Свидлер уступил Гири (1,5:2,5), Карлсен обыграл россиянина Владимира Крамника (3:1), Непомнящий уступил в армагеддоне израильтянину Борису Гельфанду (2:3), китаец Дин Лижэнь выиграл у Петера Леко из Венгрии (2,5:1,5), украинец Василий Иванчук за счет ничьей в армагеддоне (он играл черными) победил Вишванатана Ананда из Индии (2,5:2,5).

По итогам первого этапа турнира Карлсен набрал 25 очков, далее расположились Непомнящий (20), Гири (18), Свидлер (14), Крамник (12), Иванчук (12), Гельфанд (11), Дин Лижэнь (8) Ананд (7), Леко (6).

Полуфиналы пройдут с 31 июля по 2 августа, противостояния будут вестись до двух побед в матчах. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.