Хоккеист "Тампы" Сергачев подрался в контрольном матче, Кучеров отметился двумя шайбами

ТАСС, 29 июля. "Тампа" разгромила "Флориду" со счетом 5:0 в выставочной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автором двух шайб стал россиянин Никита Кучеров. Кучеров отличился на 22-й и 50-й минутах, также он отметился одной результативной передачей. Помимо российского нападающего, шайбы в составе "Тампы" забросили Брейден Пойнт (14, 20) и Люк Шенн (26). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев записал на свой счет одну голевую передачу.

В обеих командах на лед вышли российские голкиперы. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил все 26 бросков. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский - 29 из 34 бросков.

На 47-й минуте матча произошла драка между Сергачевым и нападающим "Флориды" Брайаном Бойлом.