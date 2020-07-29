Олимпийский чемпион гандболист Федюкин умер на 69-м году жизни

ТАСС, 29 июля. Чемпион Олимпийских игр 1976 года по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Универсальный крайний Федюкин в составе сборной СССР стал победителем Олимпийских игр 1976 года в Монреале, на следующей Олимпиаде в Москве он завоевал серебряную награду. Также на его счету победа на чемпионате мира 1982 года.

После завершения спортивной карьеры Федюкин работал тренером, возглавлял ЦСКА, дважды став с армейцами чемпионом России. Также он был главным тренером исландского "Фрама", который привел к победе в кубке страны.