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Футбол в Италии

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Сампдорию" в чемпионате Италии

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 29 июля. "Милан" в гостях разгромил "Сампдорию" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), по одному голу на свой счет записали Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у проигравших отличился Кристофф Аскильдсен (87). На 78-й минуте игры полузащитник "Сампдории" Гонсало Марони не сумел реализовать пенальти. Ибрагимович забил 50-й и 51-й голы за "Милан". Он стал первым игроком в истории итальянского чемпионата, которому удалось забить по 50 мячей за оба миланских клуба. Швед выступал за "Интер" с 2006 по 2009 год, за это время он отличился 57 раз.

"Милан" не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате (восемь побед, три ничьи), клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. "Сампдория" проиграла третью игру кряду и располагается на 15-й строчке, имея в активе 41 очко. В заключительном, 38-м туре, миланский клуб 1 августа примет "Кальяри", "Сампдория" в этот же день на выезде встретится с "Брешиа".

Результаты других матчей игрового дня: "Верона" - СПАЛ - 3:0; "Лацио" - "Брешиа" - 2:1; "Сассуоло" - "Дженоа" - 5:0; "Удинезе" - "Лечче" - 1:2.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус36265575-3883
2Интер372310479-3679
3Аталанта37239598-4678
4Лацио37246778-3978
5Рома361971071-4864
6Милан371891060-4663
7Наполи371781258-4959
8Сассуоло371491469-6251
9Верона3712131247-4849
10Болонья3612101451-6046
11Парма371371752-5446
12Фиорентина3610131344-4743
13Удинезе371191736-5142
14Кальяри3610121450-5342
15Сампдория371252047-6441
16Торино361161943-6439
17Дженоа37991944-7336
18Лечче37982049-8132
19Брешия37662534-7824
20СПАЛ37552726-7420
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