Дубль Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Сампдорию" в чемпионате Италии

ТАСС, 29 июля. "Милан" в гостях разгромил "Сампдорию" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), по одному голу на свой счет записали Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у проигравших отличился Кристофф Аскильдсен (87). На 78-й минуте игры полузащитник "Сампдории" Гонсало Марони не сумел реализовать пенальти. Ибрагимович забил 50-й и 51-й голы за "Милан". Он стал первым игроком в истории итальянского чемпионата, которому удалось забить по 50 мячей за оба миланских клуба. Швед выступал за "Интер" с 2006 по 2009 год, за это время он отличился 57 раз.
"Милан" не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате (восемь побед, три ничьи), клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. "Сампдория" проиграла третью игру кряду и располагается на 15-й строчке, имея в активе 41 очко. В заключительном, 38-м туре, миланский клуб 1 августа примет "Кальяри", "Сампдория" в этот же день на выезде встретится с "Брешиа".
Результаты других матчей игрового дня: "Верона" - СПАЛ - 3:0; "Лацио" - "Брешиа" - 2:1; "Сассуоло" - "Дженоа" - 5:0; "Удинезе" - "Лечче" - 1:2.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|36
|26
|5
|5
|75-38
|83
|2
|Интер
|37
|23
|10
|4
|79-36
|79
|3
|Аталанта
|37
|23
|9
|5
|98-46
|78
|4
|Лацио
|37
|24
|6
|7
|78-39
|78
|5
|Рома
|36
|19
|7
|10
|71-48
|64
|6
|Милан
|37
|18
|9
|10
|60-46
|63
|7
|Наполи
|37
|17
|8
|12
|58-49
|59
|8
|Сассуоло
|37
|14
|9
|14
|69-62
|51
|9
|Верона
|37
|12
|13
|12
|47-48
|49
|10
|Болонья
|36
|12
|10
|14
|51-60
|46
|11
|Парма
|37
|13
|7
|17
|52-54
|46
|12
|Фиорентина
|36
|10
|13
|13
|44-47
|43
|13
|Удинезе
|37
|11
|9
|17
|36-51
|42
|14
|Кальяри
|36
|10
|12
|14
|50-53
|42
|15
|Сампдория
|37
|12
|5
|20
|47-64
|41
|16
|Торино
|36
|11
|6
|19
|43-64
|39
|17
|Дженоа
|37
|9
|9
|19
|44-73
|36
|18
|Лечче
|37
|9
|8
|20
|49-81
|32
|19
|Брешия
|37
|6
|6
|25
|34-78
|24
|20
|СПАЛ
|37
|5
|5
|27
|26-74
|20