Дубль Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Сампдорию" в чемпионате Италии

ТАСС, 29 июля. "Милан" в гостях разгромил "Сампдорию" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), по одному голу на свой счет записали Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у проигравших отличился Кристофф Аскильдсен (87). На 78-й минуте игры полузащитник "Сампдории" Гонсало Марони не сумел реализовать пенальти. Ибрагимович забил 50-й и 51-й голы за "Милан". Он стал первым игроком в истории итальянского чемпионата, которому удалось забить по 50 мячей за оба миланских клуба. Швед выступал за "Интер" с 2006 по 2009 год, за это время он отличился 57 раз.

"Милан" не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате (восемь побед, три ничьи), клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. "Сампдория" проиграла третью игру кряду и располагается на 15-й строчке, имея в активе 41 очко. В заключительном, 38-м туре, миланский клуб 1 августа примет "Кальяри", "Сампдория" в этот же день на выезде встретится с "Брешиа".

Результаты других матчей игрового дня: "Верона" - СПАЛ - 3:0; "Лацио" - "Брешиа" - 2:1; "Сассуоло" - "Дженоа" - 5:0; "Удинезе" - "Лечче" - 1:2.