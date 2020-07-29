Арбитр Пустовойтова будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на матчи финального турнира женской футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Арбитр вошла в список главных судей. Среди ассистентов рефери значится россиянка Екатерина Курочкина. Пустовойтова и Курочкина в прошлом сезоне обслуживали финал турнира между французским "Лионом" и испанской "Барселоной". Также они работали на чемпионате Европы 2017 года и чемпионате мира 2019 года.

Пустовойтова стала первой женщиной, которая была назначена на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). В завершившимся сезона она работала в качестве резервного судьи на встречах "Локомотив" - "Ахмат" (1:0) и "Тамбов" - "Зенит" (1:2).

В июне исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальный турнир женской Лиги чемпионов, в котором сыграют восемь команд, пройдет в испанских Бильбао и Сан-Себастьяне с 21 по 30 августа. За победу будут бороться шотландский "Глазго Сити", немецкий "Вольфсбург", испанские "Атлетико" и "Барселона", французские "Лион" и ПСЖ, а также английский "Арсенал" и немецкая "Бавария".