Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Каролиной"

ТАСС, 30 июля. "Вашингтон" обыграл "Каролину" в выставочном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.
У "Вашингтона" дублем отметился Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты), также в составе клуба отличился Евгений Кузнецов (11). Две голевые передачи на свой счет записал защитник Дмитрий Орлов. Овечкин же ассистировал Кузнецову. Форвард Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
В составе "Каролины" шайбы забросили Винсент Трочек (9) и Теуво Терявяйнен (43). Российский нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметился.
Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).
Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. "Вашингтон" вошел в число лучших команд Восточной конференции, которые разыграют посев в формате кругового турнира. "Каролина" же начнет путь в плей-офф с предварительного раунда, где сыграет в серии до трех побед с "Нью-Йорк Рейнджерс".
В другом матче дня "Колорадо" победил "Миннесоту" со счетом 3:2. Результативными передачами в составе победителей отметились нападающий Владислав Наместников и защитник Никита Задоров.