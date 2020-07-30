Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Каролиной"

У "Вашингтона" дублем отметился Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты), также в составе клуба отличился Евгений Кузнецов (11). Две голевые передачи на свой счет записал защитник Дмитрий Орлов. Овечкин же ассистировал Кузнецову. Форвард Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

ТАСС, 30 июля. "Вашингтон" обыграл "Каролину" в выставочном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе "Каролины" шайбы забросили Винсент Трочек (9) и Теуво Терявяйнен (43). Российский нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. "Вашингтон" вошел в число лучших команд Восточной конференции, которые разыграют посев в формате кругового турнира. "Каролина" же начнет путь в плей-офф с предварительного раунда, где сыграет в серии до трех побед с "Нью-Йорк Рейнджерс".

В другом матче дня "Колорадо" победил "Миннесоту" со счетом 3:2. Результативными передачами в составе победителей отметились нападающий Владислав Наместников и защитник Никита Задоров.