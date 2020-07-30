Заседание рабочей группы по восстановлению прав СБР пройдет в ближайшие несколько недель

ТАСС, 30 июля. Международный союз биатлонистов (IBU) в ближайшие несколько недель проведет заседание рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"Исполком IBU проинформирован о письме, направленном недавно избранным президентом СБР Виктором Майгуровым с целью возобновления переговоров в рамках рабочей группы по проверке критериев, касающихся вопроса о восстановлении полного членства СБР. Исполком решил, что рабочая группа должна провести видеоконференцию в ближайшие пару недель", - говорится в сообщении.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства. Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.