УЕФА: заражения коронавирусом в "Реале" и "Севилье" не помешают их участию в еврокубках

ТАСС, 30 июля. Случаи заражения коронавирусом в испанских клубах "Реал" и "Севилья" не помешают командам продолжить участие в еврокубках этого сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), комментарий которой приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Yahoo.

Ранее "Реал" сообщил о заражении коронавирусом доминиканского форварда Мариано Диаса, имя заразившегося игрока "Севильи" не сообщается.

"Мы уверены, что эти случаи не помешают проведению матчей команд, которые состоятся в Манчестере и Дуйсбурге. УЕФА находится в постоянном контакте с "Реалом" и "Севильей" и следит за развитием ситуации", - заявил в пресс-службе организации.

"Реал" 7 августа сыграет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", первая встреча завершилась победой английского клуба со счетом 2:1. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов со стадии 1/4 финала пройдут в Лиссабоне.

"Севилья" проведет свой матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы" 6 августа в немецком Дуйсбурге. Все матчи турнира с четвертьфинала, а также встречи 1/8 финала "Севилья" - "Рома" и "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) пройдут в Германии.