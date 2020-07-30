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Футбол в Италии

Андреа Пирло возглавил молодежную команду футбольного клуба "Ювентус"

Пирло выступал за "Ювентус" на протяжении четырех сезонов
Андреа Пирло EPA/Ina Fassbender
Описание
Андреа Пирло
© EPA/Ina Fassbender

ТАСС, 30 июля. Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло назначен на пост тренера молодежной команды туринского клуба (игроки не старше 23 лет). Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

Пирло 41 год, он завершил карьеру в 2017 году. Итальянец выступал за "Ювентус" на протяжении четырех сезонов (2011-2015). Вместе с командой он четырежды стал чемпионом Италии, дважды - обладателем суперкубка страны и один раз выигрывал Кубок Италии.

Помимо туринского клуба он представлял итальянские "Брешию", "Интер" и "Милан", с которым по два раза выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по разу - Кубок и Суперкубок Италии, а также клубный чемпионат мира. В составе национальной сборной Пирло стал чемпионом мира - 2006 и бронзовым призером Олимпийских игр - 2004.

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