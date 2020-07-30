СМИ: саудовские инвесторы отказались от приобретения ФК "Ньюкасл"

ТАСС, 30 июля. Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии сорвалась из-за отказа инвесторов этой страны. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В заявлении представителей Саудовской Аравии, в частности, отмечается, что они прекращают попытки приобрести клуб с давней историей "из-за непредвиденно затянувшегося процесса действия коммерческого соглашения между инвестиционной группой и владельцами клуба, срок которого истек". "Наш инвестиционный тезис не был поддержан на фоне неопределенности условий" начала нового сезона, говорится в документе.

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился ранее продать клуб саудовским инвесторам за £300 млн ($370 млн). После покупки консорциум, как сообщалось, был готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн.

Сделке могла помешать передача катарским медиахолдингом beIN Media Group руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) документов, доказывающих связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии.

Трехлетнее соглашение Английской премьер-лиги с beIN Media Group оценивается в £500 млн ($617 млн). Платформа BeoutQ появилась в 2017 году после разрыва дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Катаром. BeoutQ зачастую занимается незаконной ретрансляцией каналов сети beIN Sports, накладывая поверх логотипа катарского вещателя свой. Ранее Международная федерация футбола подала иски на сервис из-за незаконной трансляции матчей чемпионата мира - 2018, действия BeoutQ не раз вызывали обеспокоенность в Еврокомиссии и у властей США.

Следующий сезон чемпионата Англии начнется 12 сентября.