Бутов считает, что World Athletics в отношении ВФЛА приняла жесткое решение

В четверг совет World Athletics рекомендовал конгрессу исключить ВФЛА из состава членов организации, однако произойдет это только в том случае, если российская сторона до 15 августа не погасит задолженность на общую сумму в $6,3 млн. Отложить вступление в силу санкций позволили гарантии выплаты этой суммы, которые утром того же дня предоставил министр спорта России Олег Матыцин.

"Мне не кажется, что в этом вопросе нам пошли навстречу, все-таки совет принял довольно жесткое решение, жестче некуда, - сказал Бутов. - Да и ситуация пока сильно не поменялась, она поменяется, если деньги все же будут выплачены. Пока же решение стоит признать довольно жестким".

"Тем более что выплата штрафа - не единственное условие. Все они были прописаны еще в марте, и если мы с ними согласились, то нужно начинать диалог", - добавил он.

Штраф в размере $5 млн ВФЛА должна выплатить за попытку ее прошлого руководства сфальсифицировать документы в допинговом деле серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты на процесс восстановления ее членства в размере $1,31 млн. Общая сумма должна была быть выплачена до 1 июля. Поскольку этого сделано не было, совет World Athletics пригрозил национальной федерации полным исключением из организации.

ВФЛА при этом осталась без президента. Евгений Юрченко, возглавивший ВФЛА пять месяцев назад с целью вывести российскую легкую атлетику из кризиса, в июле оставил пост президента организации. Оставшимся руководителям федерации до 31 августа предстоит разработать проект плана восстановления ВФЛА. "Если честно, я не очень понимаю, кто это будет делать, - заметил Бутов. - Я не очень понимаю конструкцию, в которой сейчас существует ВФЛА. Нужен серьезный открытый разговор со всеми региональными федерациями, а следом должны последовать выборы. Я не понимаю, как сейчас может исполнять обязанности вице-президент, который пришел вместе с Юрченко и ничего отличного от слов Юрченко он не произносил".