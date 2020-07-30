Магомедшарипов проведет поединок на турнире UFC 29 августа

ТАСС, 30 июля. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведет поединок против представителя Мексики Яира Родригеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа. Об этом Магомедшарипов сообщил в Instagram.

Бой состоится в полулегком весе (до 65,8 кг). Магомедшарипов занимает второе место в рейтинге UFC в своей весовой категории, Родригес - пятое. Титулом владеет австралиец Александр Волкановски.

"Спустя два года с третьей попытки этот бой все-таки состоится", - написал российский боец.

Первоначально поединок должен был пройти 8 сентября 2018 года, но не состоялся из-за травмы Родригеса.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. В активе 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.