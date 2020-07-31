"Лейкерс" обыграли "Клипперс" в матче НБА благодаря 34 очкам Дэвиса

ТАСС, 31 июля. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча завершилась со счетом 103:101.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис. В его активе 34 очка, восемь подборов и четыре передачи. Его коллега по амплуа и партнер по команде Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов, добавив к этому семь результативных передач.

Больше всех очков в составе "Клипперс" набрали форварды Кавай Леонард (28) и Пол Джордж (30). Команда по ходу встречи проигрывала с разницей в 13 очков, после чего опережала "Лейкерс" на 11 баллов. Однако "Клипперс" проиграли заключительную четверть, что решило исход матча.

Ранее "Юта" победила "Нью-Орлеан" в первом матче после возобновления регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 106:104. Самыми результативными игроками стали защитник "Юты" Джордан Кларксон и форвард "Нью-Орлеана" Брэндон Ингрэм, набравшие по 23 очка.

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.