Футболист Кокорин надеется на положительный исход по итогам апелляции на приговор

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболист Александр Кокорин выразил надежду, что заседание Мосгорсуда закончится положительным исходом по итогам рассмотрения его с Павлом Мамаевым апелляции на приговор. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит их апелляцию на приговор, вынесенный 8 мая прошлого года. Мамаев был осужден на год и пять месяцев колонии общего режима, Кокорин - на год и шесть месяцев. В сентябре прошлого года они были выпущены из колонии по УДО.

"Надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, я ему доверяю. Компенсация? Сейчас мы просто хотим добиться результата", - сказал Кокорин.

Половину прошедшего сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге Кокорин, у которого действует контракт с "Зенитом", провел в аренде в "Сочи". По сообщениям разных СМИ, в ближайшее время будет объявлено о его переходе в "Спартак".

Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель - гражданин Белоруссии Виталий Соловчук - получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении Пака. Также, по мнению кассационного суда, Мосгорсудом не до конца была дана оценка показаниям свидетелей и по эпизоду об избиении Соловчука. В частности, в апелляционном решении не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, и не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку.