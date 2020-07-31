Чемпион мира по футболу Хёведес объявил о завершении карьеры

ТАСС, 31 июля. Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, бывший защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хёведес завершил профессиональную карьеру. Об этом он заявил в интервью газете Der Spiegel .

Последним клубом 32-летнего Хёведеса был московский "Локомотив", который он покинул в июне по обоюдному согласию сторон.

"Я продолжал думать об этом [о завершении карьеры], у меня также было несколько запросов от клубов в Германии и за границей, но я больше не хотел зависеть от решений других людей. Я хотел провести финальную черту сейчас, я замечаю, что мне требуется больше времени для восстановления. Недавно я путешествовал с женой и ребенком на туристическом автобусе на юге Франции, после чего я заметил, как это было грустно, когда я близко познакомился со своим сыном. Футбол вдруг стал для меня таким незначительным", - сказал Хёведес.

"Это сложный шаг, - добавил он. - Мне футбол всегда доставлял удовольствие. Сложно отказываться от этого, от игры на переполненных стадионах. На таких моментах держишься долгие годы, однако коронавирус и игры без зрителей стали, наверное, недвусмысленным намеком".

Хёведес выступал за "Локомотив" с сезона-2018/19. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Также немецкий защитник играл за итальянский "Ювентус", с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, и немецкий "Шальке", где выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В составе сборной Германии Хёведес провел 44 матча, забив два гола. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов Европы.