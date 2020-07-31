{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Вернувшийся в "Локомотив" Смолов заявил, что готов работать под руководством Николича

С января футболист выступал за испанскую "Сельту" на правах аренды

ТАСС, 31 июля. Форвард московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов готов работать под руководством главного тренера команды Марко Николича. Об этом он рассказал пресс-службе железнодорожников.

30-летний Смолов в среду приступил к тренировкам в составе "Локомотива", с января он выступал на правах аренды за испанскую "Сельту", за которую сыграл 14 матчей и забил два гола. Николич возглавил "Локомотив" в конце мая, сменив на этом посту Юрия Семина.

"Было два разговора [с Николичем]. Первый - когда закончился чемпионат, на выходных по телефону, второй - перед тренировкой, - сказал Смолов. - Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе".

7 августа "Локомотив" встретится на "ВЭБ-Арене" с петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок России. Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги команда начнет 11 августа гостевым матчем против казанского "Рубина".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" пройдет 30 августа
Лига опубликовала полное расписание первых шести туров первенства
Читать полностью