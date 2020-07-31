Выборы нового президента FIS перенесены на июнь 2021 года

ТАСС, 31 июля. Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), на котором должны были пройти выборы нового президента организации, перенесен на 5 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Действующий президент FIS 76-летний Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий. Выборы нового главы организации должны были пройти на конгрессе в мае, однако он предварительно был перенесен на 4 октября из-за коронавируса. В пятницу FIS объявила о невозможности проведения конгресса осенью и переносе мероприятия на июнь 2021 года. Конгресс пройдет в словенском Портороже.

Каспер возглавляет FIS с 1998 года, с 2000 по 2018 год он являлся челном Международного олимпийского комитета (МОК).

3 октября пройдет онлайн-заседание совета FIS, на котором будут выбраны организаторы чемпионатов мира по горнолыжному спорту и по лыжным видам спорта 2025 года.