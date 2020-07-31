ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по регби, обыграв "Богатырей"

ТАСС, 31 июля. ЦСКА на своем поле обыграл "Богатырей" из Краснодара в матче шестого тура Лига ставок - чемпионата России по регби.

Встреча завершилась со счетом 37:10. Этот сезон является первым для армейцев в чемпионате России.

В другом матче игрового дня "Красный Яр" (Красноярск) победил дома со счетом 26:12 таганрогскую "Булаву", "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская область) оказался сильнее новокузнецкого "Металлурга" со счетом 41:11.

После шести туров в турнирной таблице лидирует "Локомотив-Пенза", набрав 26 очков, следом идут красноярский "Енисей-СТМ" (23), "Красный Яр" (22), "ВВА-Подмосковье" (20), "Металлург" (20), казанская "Стрела" (16), московская "Слава" (6), ЦСКА (6), "Булава" (4) и "Богатыри" (0).

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.