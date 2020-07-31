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Футбол в Англии

"Шеффилд Уэнсдей" начнет сезон в Чемпионшипе со штрафом в 12 очков

Клуб наказали за финансовые нарушения

ТАСС, 31 июля. Дисциплинарная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) назначила клубу "Шеффилд Уэнсдей" штраф в 12 очков, который будет применен в следующем сезоне Чемпионшипа - второго по силе английского дивизиона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу EFL.

С клуба сняли очки за финансовые нарушения, совершенные за три сезона (2015/16 - 2017/18). Клуб не сумел соблюсти правила устойчивости бюджета, ошибочно внеся в финансовый отчет за июль 2018 года продажу стадиона "Хиллсборо".

Позднее клуб примет решение по вопросу подачи апелляции.

По итогам прошлого сезона в Чемпионшипе команда заняла 16-е место из 24. Следующий сезон стартует 12 сентября.

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