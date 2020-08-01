Новый сезон в российском футболе начнется в субботу матчами ФНЛ и женской Суперлиги

ТАСС, 1 августа. Новый сезон в российском футболе стартует в субботу двумя турнирами. В этот день пройдут первые матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и чемпионата России среди женских команд, который с этого сезона будет носить название Суперлига.

Число клубов, которые сыграют во втором по силе дивизионе российского футбола, увеличилось до 22 команд. По итогам стартующего розыгрыша ФНЛ коллективы, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 13-й и 14-й строчках. В Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, а в обратном направлении проследуют четыре клуба.

Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд. Первое и второе места заняли волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", вышедшие в РПЛ. На ступень ниже опустились самарские "Крылья Советов" и "Оренбург". Они заняли 15-е и 16-е места по итогам сезона в высшем дивизионе.

В середине мая было принято решение о том, что занявшие места с 16-го по 20-е клубы могут остаться в ФНЛ, если получат лицензию на следующий сезон. Благодаря этому прописку сохранили московский "Спартак-2", ивановский "Текстильщик" и воронежский "Факел". От участия в следующем сезоне ФНЛ отказались владивостокский "Луч", саранская "Мордовия", "Армавир" и курский "Авангард".

Из ПФЛ поднялись пять клубов. Новыми участниками турнира стали московский "Велес" ("Запад"), брянское "Динамо" ("Центр"), астраханский "Волгарь" ("Юг"), "Акрон" из Тольятти ("Урал-Приволжье") и омский "Иртыш" ("Восток"). Еще одну путевку в ФНЛ получила владикавказская "Алания". Ее участие в турнире было утверждено на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в конце июля.

В первый игровой день пройдут матчи "Чертаново" - "Спартак-2", "Нижний Новгород" - "Томь", "Иртыш" - "Енисей", "Динамо" (Брянск) - "Оренбург", "Нефтехимик" - "Чайка", "Алания" - "СКА-Хабаровск", "Текстильщик" - "Велес", "Волгарь" - "Краснодар-2" и "Факел" - "Акрон". В воскресенье программу стартового тура нового турнира закроют встречи "Крылья Советов" - "Балтика" и "Шинник" - "Торпедо". Сезон-2020/21 в ФНЛ планируется завершить 15 мая 2021 года, стыковые матчи пройдут 19 и 23 мая.

Изменения в женском футболе

Чемпионат России по футболу среди женских команд в сезоне 2020 года получил не только новое название (Суперлига), но и новый логотип, а также измененный формат. Раньше турнир начинался весной, в этом году его старт был сдвинут на август. Команды сыграют друг против друга в два круга, а не в три, как это было в прошлом сезоне. За четыре месяца клубы проведут 14 туров.

В Суперлиге сыграют восемь команд. В турнире дебютируют два клуба - петербургский "Зенит" и "Краснодар". Последний был основан на базе бронзового призера прошлогоднего чемпионата России краснодарской "Кубаночки".

В первом туре действующий чемпион России ЦСКА в Москве примет "Зенит". Встреча пройдет 1 августа, начало игры - 17:00 мск.

Также в субботу пройдут и три оставшиеся встречи первого тура. Столичный "Локомотив" примет "Краснодар", московское "Чертаново" встретится с "Рязанью-ВДВ", а пермская "Звезда-2005" - с красноярским "Енисеем".