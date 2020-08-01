"Хьюстон" обыграл "Даллас" в матче НБА. Харден набрал 49 очков

ТАСС, 1 августа. "Хьюстон" одержал победу в овертайме матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над "Далласом". Встреча завершилась со счетом 153:149.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, в его активе 48 очков, девять подборов и восемь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов, добавив к этом восемь передач. Также дабл-дабл в активе форварда Роберта Ковингтона (13 очков, 11 подборов).

Трипл-дабл оформил разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич. На его счету 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Трипл-дабл стал для Дончича 23-м в НБА. Больше всех очков в составе "Далласа" набрал центровой Кристапс Порзингис, в активе которого также дабл-дабл (39 очков, 16 подборов).

Ранее "Финикс" победил "Вашингтон" со счетом 125:112. "Портленд" обыграл "Мемфис" в овертайме (140:135). "Милуоки" был сильнее "Бостона" (119:112). "Сан-Антонио" взял верх над "Сакраменто" (129:120).

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.