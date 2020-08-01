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Летние олимпийские виды спорта

Октябрьский "Турнир сильнейших" станет для российских фехтовальщиков этапом отбора на Игры

Соревнования пройдут в центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Турнир сильнейших" в октябре станет первым стартом для российских фехтовальщиков после долгого перерыва, вызванного распространением коронавирусной инфекции, - соревнования будут этапом отбора на Олимпиаду в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Соревнования пройдут в центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске.

"Мы планируем провести этот турнир в октябре. "Турнир сильнейших" обычно проходит перед началом международного календаря, иногда в несколько дней - по видам оружия. В этом году, если все сложится благополучно, международный календарь может стартовать в ноябре. Этот турнир будет для наших спортсменов этапом отбора на Олимпийские игры в Токио", - сообщил Мамедов.

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