Октябрьский "Турнир сильнейших" станет для российских фехтовальщиков этапом отбора на Игры

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Турнир сильнейших" в октябре станет первым стартом для российских фехтовальщиков после долгого перерыва, вызванного распространением коронавирусной инфекции, - соревнования будут этапом отбора на Олимпиаду в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Соревнования пройдут в центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске.

"Мы планируем провести этот турнир в октябре. "Турнир сильнейших" обычно проходит перед началом международного календаря, иногда в несколько дней - по видам оружия. В этом году, если все сложится благополучно, международный календарь может стартовать в ноябре. Этот турнир будет для наших спортсменов этапом отбора на Олимпийские игры в Токио", - сообщил Мамедов.