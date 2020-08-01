Гендиректор ФК "Спартак" опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не подписывал контракт с нападающим Александром Кокориным. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Кокорин подписал контракт со "Спартаком" и будет представлен в качестве игрока красно-белых 3 августа.

"Мы еще никого не взяли. Когда "Спартак" объявит, тогда и будем говорить об этом, мне кажется, это верно, - сказал Газизов. - Я не могу говорить о несвершившихся фактах - это будет несолидно с моей стороны".

В прошлом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". Он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона-2019/20. В феврале на правах аренды он перешел в "Сочи".

В составе "Зенита", за который Кокорин выступал с 2016 года, он стал чемпионом России, а также победителем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).