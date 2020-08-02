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Бой Херман - Миршерт на турнире UFC Fight Night отменен из-за коронавируса

Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье

ТАСС, 2 августа. Поединок американского бойца Эд Хермана на турнире UFC Fight Night 173 отменен из-за того, что у его соперника Джеральда Миршерта был обнаружен коронавирус.

"Тест на COVID-19 дал положительный результат, поэтому бой отменяется. Чувствую себя здоровым и сделаю все, что в моих силах, чтобы так было и дальше, и окружающие меня люди были в безопасности", - написал Миршерт в своем Twitter.

Турнир UFC Fight Night 173 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. В главном поединке вечера встретятся американцы Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян.

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