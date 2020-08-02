Российский полумарафон "Забег.РФ" стартовал на Камчатке в режиме офлайн

ТАСС, 2 августа. Российский полумарафон "Забег.РФ", который пройдет в воскресенье во всех федеральных округах России, начался на Камчатке в режиме офлайн.

"В 16:30 по местному времени (07:30 мск) у нас стартовали желающие пробежать дистанцию 1 км 520 метров, в 17:00 (08:00 мск) на дистанцию выйдут желающие пробежать 5 км, в 18:00 (09:00 мск) вместе со всей страной камчатцы побегут дистанции 10 км и 21 км. Точное количество участников будет известно позднее, но сейчас уже более 300 человек выразили желание принять участие в массовом забеге с соблюдением социального дистанцирования", - сообщили ТАСС региональные кураторы мероприятия.

Оргкомитет принял решение установить возрастные ограничения для участников состязаний: к забегу на Камчатке допускают только совершеннолетних. В забеге принимает участие врио главы региона Владимир Солодов.

"Забег.РФ" онлайн на Дальнем Востоке

Сахалинская область примет участие в полумарафоне в онлайн-формате. Любой желающий может зарегистрироваться на площадке мероприятия, выбрать для себя подходящую дистанцию и пробежать ее в том месте, где пожелает.

Эпидемическая обстановка пока не позволяет провести забег в очном режиме и в Амурской области: как рассказали ТАСС в региональном министерстве спорта, область примет участие в мероприятии через публикации в соцсетях с соответствующими хештегами. Многие жители области уже совершили свои забеги и поделились впечатлениями в социальных сетях. Поборется за званием беговой столицы и Владивосток: приморцам власти региона тоже предложили делать публикации о своих спортивных достижений в соцсетях.

В Забайкалье полумарафон должен был состояться на центральной площади Читы, но пройдет онлайн, так как в регионе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.

Марафон пройдет в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Старт назначили на 09:00 мск, дистанция составит 21 000, 10 000, 5 000 или 1 520 метров на выбор в зависимости от уровня подготовки участников. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.