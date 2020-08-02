Вратарь клуба НХЛ "Рейнджерс" Шестеркин может пропустить второй матч против "Каролины"

ТАСС, 2 августа. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин может пропустить второй матч предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины". Об этом рассказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.
В первом матче, который прошел в субботу, "Рейнджерс" уступили "Каролине" со счетом 2:3. Ворота "Рейнджерс" защищал швед Хенрик Лундквист, Шестеркин пропускал матч из-за травмы.
"Мы узнали [о травме Шестеркина] за день до матча. Я не уверен, что он сможет сыграть и во второй встрече. Но и Лундквист провел хороший матч", - сказал Куинн.
"Очевидно, что место в воротах должен был занять Игорь, но мне сказали, что сыграю я, сказал Лундквист. - Подобные вещи случаются, я сочувствую Игорю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней, но я просто счастлив, что получил возможность сыграть".
Следующую игру предварительного раунда плей-офф "Рейнджерс" и "Каролина" проведут 3 августа. Серии проводятся до трех побед.