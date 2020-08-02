Вратарь клуба НХЛ "Рейнджерс" Шестеркин может пропустить второй матч против "Каролины"

ТАСС, 2 августа. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин может пропустить второй матч предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины". Об этом рассказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В первом матче, который прошел в субботу, "Рейнджерс" уступили "Каролине" со счетом 2:3. Ворота "Рейнджерс" защищал швед Хенрик Лундквист, Шестеркин пропускал матч из-за травмы.