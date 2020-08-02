Коробкина и Ахмадеев стали победителями Московского полумарафона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина и бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5 000 метров Ринас Ахмадеев победил в Московском полумарафоне.

Ахмадеев преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 секунды. Второе место занял Искандер Ядгаров (1:04.37), третье - Николай Чавкин (1:04.40).

Коробкина установила рекорд Московского полумарафона у женщин, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. Второй стала Ирина Сергеева (1:12.00), третьей - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова (1:12.25).

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году проведение Московского полумарафона было перенесено с 31 мая на 2 августа. Забеги прошли по центральным набережным столицы, трасса измерена и сертифицирована авторитетной Международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). Московский полумарафон является частью проекта "ЗаБег.РФ".

"ЗаБег.РФ" проходит в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.