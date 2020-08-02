{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Гонщик Смоляр назвал сложной дебютную победу в "Формуле-3"

Российский пилот рассчитывает, что в дальнейшем он также сможет бороться за победы

ТАСС, 2 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART в гоночной серии "Формула-3", назвал сложной дебютную победу в чемпионате. Комментарий 19-летнего россиянина приводит пресс-служба SMP Racing.

В воскресенье Смоляр стал победителем второй гонки этапа "Формулы-3" в Великобритании.

"Это моя первая победа в "Формуле-3", и она была сложной, - отметил Смоляр. - Несколько раз мне надо было защищать свою позицию, но я очень доволен машиной и очень счастлив, что смог сохранить первое место. Гонка была потрясающей, и я надеюсь, что это лишь начало, и мы сможем бороться и дальше".

Смоляр проводит дебютный сезон в "Формуле-3". В 2019 году он выступал в европейском кубке "Формула-Рено", в котором стал третьим по итогам сезона. После четырех этапов россиянин занимает девятую позицию в личном зачете "Формулы-3", набрав 30 очков.

Следующий этап "Формулы-3" также пройдет на трассе "Сильверстоун". Заезды пройдут 7-9 августа.

Теги
Автогонки
Футбол в России
Павлюченко: атаке ФК "Спартак" не хватало креативности Кокорина
В воскресенье "Спартак" объявил о переходе Кокорина
Читать полностью