Передача Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль (26-я минута), Нэйт Томпсон (30), Филипп Майерс (39) и Скотт Лоутон (45). У проигравших отличился Крис Вагнер (39). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 23 минуты 57 секунд и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Томпсона.

ТАСС, 3 августа. "Филадельфия" со счетом 4:1 обыграла "Бостон" в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвуют "Тампа" и "Вашингтон". "Филадельфия" во втором матче турнира сыграет 6 августа с "Вашингтоном", а "Бостон" днем ранее встретится с "Тампой".

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.