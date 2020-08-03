"Коламбус" победил "Торонто" в матче НХЛ. Корписало сыграл "на ноль"

Шайбы забросили Кэм Аткинсон (42) и Александр Веннберг (60). Финский голкипер "Коламбуса" Йоонас Корписало отразил все 28 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи.

ТАСС, 3 августа. "Коламбус" победил "Торонто" со счетом 2:0 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 15 минут 42 секунды, сделал 3 броска и закончил встречу с показателем полезности "-1". Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков провел 18 минут 5 секунд, сделал 3 силовых приема, 3 броска и 2 блока.

Форвард "Торонто" Ник Робертсон стал шестым игроком в истории лиги, который дебютировал в НХЛ в 18-летнем возрасте в матче плей-офф. Последний раз это сделал Джером Игинла в 1996 году. Робертсон провел на льду 12 минут 28 секунд, сделал 1 бросок и 2 хита.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.