Анастасия Павлюченкова выиграла выставочный теннисный турнир во Франции

ТАСС, 3 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей выставочного теннисного турнира Ultimate Tennis Showdown, который проходил во Франции.

Соревнования проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырех четвертей по 10 минут, в случае ничейного счета проводился дополнительный сет, победительницей которого становилась теннисистка, которая первая выиграла два розыгрыша подряд.

В финале 29-летняя Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне - 16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1. В полуфинале россиянка переиграла Онс Жабер из Туниса.

Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является 12-кратной победительницей турниров WTA.