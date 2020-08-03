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Футбол в Англии

СМИ: в Англии будут удалять футболистов за преднамеренный кашель в сторону соперника

Руководство английского футбола ставит преднамеренный кашель по степени грубости на один уровень с ударом кулаком

ТАСС, 3 августа. Арбитры чемпионата Англии по футболу будут показывать красные карточки игрокам в случае преднамеренного кашля в сторону соперника или официального лица матча. Об этом сообщает издание The Times.

По данным издания, Английская футбольная ассоциация подготовила документ, в котором содержатся указания для должностных лиц и организаторов матчей на период ограничений, связанных с коронавирусом.

Согласно одному из пунктов, явный "акт кашля" в сторону соперника или официального лица матча должен караться удалением с поля. При этом судьи не будут нести ответственность за соблюдение социальной дистанции между игроками во время празднования голов и не будут наказывать футболистов за плевки на поле. Отмечается, что руководство английского футбола ставит преднамеренный кашель по степени грубости на один уровень с ударом кулаком.

Новый сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября.

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