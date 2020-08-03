Датские этапы велогонки "Тур де Франс" - 2021 перенесены на год из-за ЧЕ по футболу

ТАСС, 3 августа. Проведение этапов веломногодневки "Тур де Франс", которые должны были пройти по территории Дании в 2021 году, перенесено на 2022 год. Об этом сообщает датский портал Holbaek online.

Изначально "Тур де Франс" в 2021 году должна была состояться в период с 2 по 25 июля, но в связи с проведением олимпийских соревнований по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) было принято решение перенести сроки проведения веломногодневки на более ранние даты - с 26 июня по 18 июля. На территории Дании планировалось организовать три этапа велогонки, но было принято решение отложить их на год, чтобы они никак не пересекались с матчами отложенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Копенгагене. Ожидается, что именно в столице Дании будет дан старт "Тур де Франс" в 2022 году.

"Я рад, что нам удалось обеспечить начало "Тура" в Дании в 2022 году, - отметил мэр Копенгагена Франк Йенсен. Многие из нас с нетерпением ждали в следующем году прибытие "Тур де Франс" в Данию, но теперь нам, к сожалению, придется подождать немного дольше. С другой стороны, датчане могут рассчитывать на еще больший взрыв интереса к соревнованию в 2022 году, когда начало гонки не будет зависеть от чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр".

"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой". В 2020 году "Тур де Франс" планируется провести с 29 августа по 20 сентября.