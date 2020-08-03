Смирнов рассказал, как подшутил над гостями церемонии открытия Олимпиады в Москве

"Белов был капитаном легендарной баскетбольной команды, которая в 1972 году выиграла знаменитый финал у американцев, - сказал Смирнов. - Однако все рассчитывали, что огонь зажжет Виктор Санеев, который готовился в четвертый раз выступить на Олимпийских играх".

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя оргкомитета "Олимпиада-80" Виталий Смирнов во время церемонии открытия Игр подшутил над ее гостями, чтобы не раскрыть секрет зажжения чаши олимпийского огня на Большой спортивной арене в Лужниках. Об этой истории Смирнов рассказал во время онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию Олимпиады в Москве.

"Интрига была, кроме того, мы пустили слух, что в последний момент забыли проложить дорожку к чаше, - продолжил Смирнов. - Все спрашивали, как факел будет провожаться наверх, я отвечал - увидите. В итоге получилось красиво: открывались лепестки и по ним поднимался наш спортсмен. Была интересная находка, она всем понравилась".

Помощник заместителя председателя Совета министров СССР - помощник председателя оргкомитета "Олимпиада-80" Александр Козловский отметил актерское мастерство Смирнова, которое позволяло сохранить интригу. "У Виталия Георгиевича есть фантастическое качество - он никогда не теряет чувства юмора. Когда члены Международного олимпийского комитета начали размещаться в ложе стадиона, к нему подошел президент Национального олимпийского комитета Румынии и спросил: "Виталий, а почему к факелу нет никакой лестницы? Как будет зажжен огонь?"

"Виталий Георгиевич тогда хлопнул себя по лбу и сказал: "Сколько раз я им говорил, но все равно забыли". Тут же все начали перешептываться, все переживали, как же так. И когда его так фантастически зажгли, для всех это был не просто взрыв удивления, это был взрыв восторга", - вспомнил Козловский.

Четыре олимпийских спутника

Помимо Москвы, соревнования принимали Минск, Киев, Ленинград и Таллин. В этих городах также прошли церемонии зажжения олимпийского огня. В Минске огонь в чаше зажгла олимпийская чемпионка, титулованная гимнастка Ольга Корбут, в Киеве - серебряный призер Олимпиады-72 легкоатлет Леонид Литвиненко, в Ленинграде - олимпийский чемпион по лыжным гонкам 1980 года Евгений Беляев.

В Эстонии проходили соревнования по парусному спорту. Право зажечь олимпийский огонь было доверено 17-летнему Вайко Вооремаа из Хаапсалу - победителю юниорского чемпионата мира по буерному спорту.