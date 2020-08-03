"Тамбов" может оформить аренду полузащитника ЦСКА Тикнизяна до начала сезона РПЛ

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" может оформить аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна до начала нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Тикнизяну 21 год, во второй половине сезона-2019/20 он был отдан в аренду курскому клубу Олимп - Футбольной национальной лиги "Авангард". За команду он сыграл два матча, после чего турнир был приостановлен, а затем досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Полузащитник вернулся в ЦСКА и после возобновления сезона в РПЛ провел за армейцев пять матчей, отдав одну голевую передачу.

"По Тикнизяну переговоры [об аренде на один сезон] ведутся, они находятся на заключительной стадии. Думаю, вопрос будет закрыт до старта сезона", - сказал Худяков.

"Тамбов" в сезоне-2019/20 дебютировал в РПЛ. Команда заняла 14-е место и сохранила место в элите. В первом туре нового розыгрыша РПЛ тамбовчане в Саранске примут "Ростов". Игра состоится 8 августа, начало - 18:30 мск.