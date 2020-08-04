"Виннипег" сравнял счет в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с "Калгари"

В составе "Виннипега" шайбы забросили Янсен Харкинс (8-я минута), Адам Лаури (26) и Николай Элерс (51). У "Калгари" отличились Элиас Линдхольм (32) и Сэм Беннетт (38). Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов провел на площадке 20 минут и 1 секунду, совершив два силовых приема и заблокировав один бросок.

ТАСС, 4 августа. "Виннипег" обыграл "Виннипег" со счетом 3:2 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1. Первый матч завершился победой "Калгари" со счетом 4:1. Следующую встречу команды проведут 5 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.