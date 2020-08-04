"Тампа" обыграла "Вашингтон" в серии буллитов, Кучеров и Кузнецов отметились голами

ТАСС, 4 августа. "Тампа" одержала победу над "Вашингтоном" со счетом 3:2 в серии буллитов матча мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей голами отметились Никита Кучеров (13-я минута) и Митчелл Стивенс (28). У проигравших отличились Рихард Паник (38) и Евгений Кузнецов (40), результативную передачу в эпизоде с последним голом отдал Дмитрий Орлов. Кучеров также реализовал буллит в послематчевой серии. Россиянин забросил 30-ю шайбу в плей-офф и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, первую строчку занимает Мартен Сен-Луи (33 гола).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

"Тампа" проведет следующую игру 5 августа против "Бостона". "Вашингтон" днем позже встретится с "Филадельфией".