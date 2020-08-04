Свечников рад, что его первый хет-трик в НХЛ пришелся на игру против именитого голкипера

ТАСС, 4 августа. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников счастлив оформить первый в карьере хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), играя против голкипера-суперзвезды Хенрика Лундквиста. Комментарий 20-летнего форварда приводит пресс-служба команды.

В понедельник "Каролина" во втором матче предварительного раунда плей-офф НХЛ обыграла "Рейнджерс" (4:1), Свечников оформил хет-трик. Ворота клуба из Нью-Йорка защищал Лундквист, так как россиянин Игорь Шестеркин пропускал второй матч подряд из-за травмы.

"Я рад оформить свой первый хет-трик, особенно против голкипера-суперзвезды, - сказал Свечников. - Я бы не смог этого сделать без своих партнеров. Спасибо им. Думаю, мы провели действительно классный матч".

В регулярном чемпионате НХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии, Свечников за 68 матчей набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач). Россиянин был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Каролины". Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.