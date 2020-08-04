"Лейкерс" обыграли "Юту" в матче НБА благодаря 42 очкам Дэвиса

ТАСС, 4 августа. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над "Ютой". Встреча завершилась со счетом 116:108.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис. В его активе 42 очка, 12 подборов и четыре передачи. Коллега по амплуа и партнер по команде Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал восемь подборов и девять результативных передач.

Больше всех очков в составе "Юты" на свой счет записал разыгрывающий Донован Митчелл (33). В активе центрового команды Руди Гобера дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов.

В другом матче дня "Денвер" в овертайме победил "Оклахому" со счетом 121:113. Трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич (30 очков, 12 подборов, 10 передач). Самым результативным игроком матча стал форвард "Денвера" Майкл Портер (37 очков, 12 подборов). В составе "Оклахомы" больше всех очков набрал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (24).

Розыгрыш возобновился 31 августа, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

Результаты остальных матчей