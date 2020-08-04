Кравчук: хоккеист "Каролины" Свечников не по возрасту грамотно действует на площадке

В понедельник "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" во втором матче серии предварительного раунда плей-офф со счетом 4:1. Три шайбы в составе победителей забросил 20-летний Свечников. Он стал автором первого хет-трика в плей-офф в истории "Каролины".

"Свечников мне еще понравился в предыдущей игре против "Рейнджерс" - он был там не просто заметен, а являлся ключевым игроком. Участвовал в острых эпизодах и в обороне справлялся неплохо со своими обязанностями, - сказал Кравчук. - У него явный прогресс, есть большой потенциал стать так называемым franchise player, т. е. игроком клуба на все времена. Поэтому я не удивлен, что он забил три гола, он очень впечатляет своей игрой, действует не по возрасту грамотно на площадке, что видно в его движениях, передачах".