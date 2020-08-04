Кравчук: хоккеист "Каролины" Свечников не по возрасту грамотно действует на площадке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников выделяется грамотными действиями на льду. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук.
В понедельник "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" во втором матче серии предварительного раунда плей-офф со счетом 4:1. Три шайбы в составе победителей забросил 20-летний Свечников. Он стал автором первого хет-трика в плей-офф в истории "Каролины".
"Свечников мне еще понравился в предыдущей игре против "Рейнджерс" - он был там не просто заметен, а являлся ключевым игроком. Участвовал в острых эпизодах и в обороне справлялся неплохо со своими обязанностями, - сказал Кравчук. - У него явный прогресс, есть большой потенциал стать так называемым franchise player, т. е. игроком клуба на все времена. Поэтому я не удивлен, что он забил три гола, он очень впечатляет своей игрой, действует не по возрасту грамотно на площадке, что видно в его движениях, передачах".
"Могу также сказать, что он достаточно жестко, активно играет, не избегает борьбы в углах, если есть возможность, играет в тело. Понятно, что есть качества, данные от природы, но все шлифуется, отрабатывается, без этого никуда. Каким бы ты ни был мастеровитым, если над этим не работать, тебя обойдут. Надо отдать должное упорству Свечникова", - добавил он.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Каролины". Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.