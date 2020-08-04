Хет-трик Макдэвида принес "Эдмонтону" победу над "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 4 августа. "Эдмонтон" одержал победу над "Чикаго" со счетом 6:3 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Коннор Макдэвид (1, 5, 38-я минуты). Он стал четвертым игроком "Эдмонтона" за последние 20 лет, забросившим три шайбы в матче плей-офф. Также он стал девятым хоккеистом в истории клуба, набравшим как минимум три очка в двух играх плей-офф подряд.

За "Эдмонтон" шайбы также забросили Тайлер Эннис (22), Джеймс Нил (48) и Алекс Чиассон (49). У "Чикаго" отличились Патрик Кейн (10), Слейтер Коккок (25) и Олли Мяяття (36).

Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1. Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 6 августа.