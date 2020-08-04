Российский хет-трик "Каролины". Свечников забросил три шайбы в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников во втором матче квалификации Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Рейнджерс" оформил хет-трик. 20-летний форвард вошел в историю клуба как первый игрок, забросивший за "ураганов" три шайбы в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Каролина" выиграла второй матч у нью-йоркцев со счетом 4:1, ей достаточно победить в еще одном поединке, чтобы выйти в четвертьфинал конференции. Свечников открыл счет уже на пятой минуте, отправив шайбу в ближний угол ворот Хенрика Лундквиста. Швед снова вышел в старте, несмотря на то, что россиянин Игорь Шестеркин уже тренируется. Впервые в этом плей-офф отличился Артемий Панарин, один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата сравнял счет, когда "Рейнджерс" играли впятером против троих. Больше голкипер "Каролины" Петр Мразек в этот вечер не пропускал. Его партнеры же забросили еще три шайбы. Свечников во втором периоде реализовал большинство, дальним броском отправив шайбу над плечом Лундквиста. В третьей 20-минутке он реализовал вместе с Себастьяном Ахо выход "два в один".

Уроженец Барнаула Свечников хоть и является выпускником школы "Ак Барса", ни разу не сыграл в Континентальной хоккейной лиге. С 2016 года он выступал сначала в главной молодежной лиге США, затем в одной из молодежных канадских лиг. В "Каролину" он попал в 2018 году - клуб выбрал его на драфте под вторым номером. В прошлом сезоне он провел все 82 матча регулярного чемпионата и девять игр в плей-офф. В нынешнем сезоне он стал автором первого в истории лиги гола в стиле "лакросс" - поднял шайбу на крюк клюшки за воротами и занес за линию ворот. Это случилось в одном из матчей в конце октября, подобный трюк Свечников повторил через два месяца. В досрочно завершенной "регулярке" текущего сезона он набрал 61 очко (24+37) в 68 играх, став третьим бомбардиром команды и вторым снайпером.

Свечников может стать "франчайз-игроком" Сам российский форвард скромно оценивает свои успехи, отдавая должное игре одноклубников. "Рад оформить свой первый хет-трик, особенно против голкипера-суперзвезды, - приводит слова Свечникова пресс-служба "Каролины". - Я бы не смог этого сделать без своих партнеров. Спасибо им. Думаю, мы провели действительно классный матч".

"Свечников мне понравился еще в предыдущей игре против "Рейнджерс", он был не просто заметен, а являлся ключевым игроком. Участвовал в острых эпизодах и в обороне справлялся неплохо со своими обязанностями, - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук. - У него явный прогресс, есть большой потенциал стать так называемым franchise player, то есть игроком клуба на все времена. Поэтому я не удивлен, что он забил три гола, он очень впечатляет своей игрой, действует не по возрасту грамотно на площадке, что видно в его движениях, передачах". Собеседник ТАСС также отметил, что Свечников, несмотря на свой юный возраст, играет жестко. "Он не избегает борьбы в углах, если есть возможность, играет в тело. Понятно, что есть качества, данные от природы, но все шлифуется, отрабатывается, без этого никуда. Каким бы ты ни был мастеровитым, если над этим не работать, тебя обойдут. Надо отдать должное упорству Свечникова", - подчеркнул Кравчук. "Вашингтону" надо раскачаться Свой первый матч провели "Вашингтон" и "Тампа", к которым приковано пристальное внимание российских болельщиков. Счет открыл Никита Кучеров, 30-я шайба в плей-офф вывела его на второе место по этому показателю в клубной истории, впереди только Мартен Сан-Луи (33). Затем "Тампа" укрепила преимущество усилиями четвертого звена, но в конце второго периода "Вашингтон" счет сравнял - во многом из-за неуверенных действий вратаря соперника Андрея Василевского. Российский голкипер, в частности, позволил Евгению Кузнецову добить шайбу после броска Дмитрия Орлова. Основное время и овертайм завершились ничьей, а в серии буллитов штрафной бросок Кучерова принес южанам победу. "Я бы не назвал наш старт слабым, даже несмотря на счет 0:2 к середине второго периода. Первый пропущенный гол - это наша ошибка, такое бывает, когда команды не в оптимальной форме. Но у нас еще есть две игры, чтобы раскачаться, для этого и проводится круговой турнир", - приводит официальный сайт НХЛ слова капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.