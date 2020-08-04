СМИ: футболист "Зенита" Малком хочет покинуть клуб и играть в топ-чемпионате

ТАСС, 4 августа. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком хочет покинуть команду и перейти в более сильный европейский чемпионат. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Estadio Deportivo.

По информации источника, 23-летний бразилец неудовлетворен своим опытом в России и готов вернуться в один из ведущих чемпионатов Европы. Одним из претендентов на игрока является испанская "Севилья", но клуб планирует приобрести футболиста лишь в случае снижения его цены и готов предложить долгосрочный контракт, но при условии уменьшения зарплаты.

Малком перешел в "Зенит" перед началом сезона-2019/20 из испанской "Барселоны", сумма трансфера составила €40 млн. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года, в настоящий момент его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет €30 млн. В прошедшем сезоне он провел за "Зенит" 15 матчей, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. Вместе с клубом он стал победителем чемпионата и Кубка России.

Помимо "Зенита" и "Барселоны", Малком также выступал за французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".