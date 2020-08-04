Участниками Большой московской регаты станут около 500 гребцов из четырех стран

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Организаторы Большой московской регаты ожидают, что участниками соревнований станут около 500 спортсменов из четырех стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный судья соревнований Павел Мельников.

59-я Большая московская регата пройдет с 7 по 9 августа на гребном канале в Крылатском.

"Мы провели хорошую совместную работу, общались с иностранными федерациями. К нам очень хотели попасть иностранцы. Французы и итальянцы хотели участвовать. Из-за ситуации с коронавирусом эти планы были скорректированы, но мы сохранили статус международного соревнования, участники представят четыре страны - Россию, Белоруссию, Казахстан и Молдову. Ожидаем, что прибудут 500-550 участников", - сообщил Мельников.

Мельников добавил, что все участники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

В 2019 году Большая московская регата прошла с 31 мая по 2 июня. Участниками стали представители России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции.