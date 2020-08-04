ЦСКА подписал контракт с отчисленным за высказывания в чате экс-хоккеистом "Вашингтона"

ТАСС, 4 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на один год.

Предыдущей командой Лайпсика был выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Вашингтон". В сезоне-2019/20 он провел за команду 61 матч, набрав 11 (3 гола + 8 результативных передач) очков. Также в НХЛ он выступал за "Торонто", "Вегас", "Ванкувер" и "Лос-Анджелес".

"Вашингтон" выставил Лайпсика на драфт отказов 8 мая за оскорбительные высказывания в адрес женщин и партнеров по команде, которые он сделал в частном групповом чате. Позднее скриншоты с сообщениями из этого чата попали в социальные сети.