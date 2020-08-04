Глушаков объявил об уходе из футбольного клуба "Ахмат"

ТАСС, 4 августа. Российский полузащитник Денис Глушаков покидает грозненский футбольный клуб "Ахмат". Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Глушаков перешел в "Ахмат" на правах свободного агента в июле прошлого года, контракт с футболистом был рассчитан до окончания минувшего сезона с возможностью продления еще на один. За прошедший сезон в составе грозненцев он провел 27 матчей, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

"Пришло время двигаться дальше, но сначала хочу от всего сердца поблагодарить "Ахмат", всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный - спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы - отдельное уважение, удачи и больших побед впереди. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи - решил прояснить ситуацию", - написал 33-летний футболист.

Глушаков до перехода в "Ахмат" выступал за московский "Спартак". В общей сложности в составе красно-белых он провел 173 матча, забив 23 мяча и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России.

До "Спартака" Глушаков выступал за московские клубы "Ника", "Локомотив", ростовский СКА и иркутскую "Звезду". В составе сборной России полузащитник провел 57 матчей, в которых забил пять голов, а также принял участие в чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016 года.