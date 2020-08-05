"Нэшвилл" сравнял счет в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с "Аризоной"

В составе "Нэшвилла" отличились Ник Бонино (8-я минута), Райан Джохансен (11), Калле Ярнкрок (27) и Виктор Арвидссон (54). Обе шайбы "Аризоны" были заброшены на последней минуте матча - авторами голов стали Клейтон Келлер и Лоусон Крауз.

ТАСС, 5 августа. "Нэшвилл" победил "Аризону" со счетом 4:2 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.