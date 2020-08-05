Матчами 1/8 финала Лиги Европы в среду возобновятся футбольные еврокубки

ТАСС, 5 августа. Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в клубных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возобновится в среду. В этот день пройдут матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Эпидемиологическая ситуация вынудила внести изменения в регламент турнира. Вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/16 финала до полуфинала выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, УЕФА решил завершить сезон в формате "Финала восьми". При этом победителя определит одна встреча. Все игры состоятся в Германии.

Участники "Финала восьми" определятся 5 и 6 августа. В шести противостояниях 1/8 финала, в которых были сыграны первые матчи, ответные встречи пройдут на полях номинальных хозяев - украинский "Шахтер" примет немецкий "Вольфсбург" (первый матч - 2:1), немецкий "Байер" - шотландский "Рейнджерс" (3:1), английский "Вулверхэмптон" - греческий "Олимпиакос" (1:1), английский "Манчестер Юнайтед" - австрийский ЛАСК (5:0), швейцарский "Базель" - немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне (3:0), датский "Копенгаген" - турецкий "Истанбул Башакшехир" (0:1). Встречи "Хетафе" (Испания) - "Интер" (Италия) и "Рома" (Италия) - "Севилья" (Испания) пройдут в формате одноматчевого противостояния. Эти команды не успели до перерыва провести первые встречи.

Заключительные матчи Лиги Европы будут проводиться на территории четырех немецких городов. Игры состоятся в Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кельне. Встречи пройдут в период с 10 по 21 августа, финал будет сыгран в Кельне. Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, теперь город примет решающий матч турнира в следующем году.

Пресс-служба УЕФА 3 августа объявила, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболках каждого игрока будет написано слово "Спасибо" на выбранном им языке. Это станет символом признания заслуг организаторов турниров, которые работали по вопросу возобновления футбольного сезона.

За день до рестарта исполком УЕФА внес изменения в регламент еврокубковых турниров сезона-2019/2020. В текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы после матчей 1/8 финала желтые карточки будут аннулированы. Они не будут учитываться в последующих встречах плей-офф турниров и не приведут к дисквалификации. Такое решение было принято для восстановления баланса матчей после обнуления желтых карточек из-за изменения формата проведения турниров.