"Ванкувер" сравнял счет в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с "Миннесотой"

ТАСС, 5 августа. "Ванкувер" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 4:3 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон (1-я минута), Джей Ти Миллер (24), Брок Босер (29) и Бо Хорват (47), у проигравших отличились Люк Кунин (18) и Кевин Фиала (58, 60). Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 6 августа.

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.